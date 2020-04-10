لم ينتبه لها الكثيرون.. 3 مشاهد من فيديو جولة الرئيس السيسي المفاجئة لمشروع إنشائي





الثناء على الموقف الإنساني لـ الرئيس السيسي ملأ تدوينات تويتر ومنشورات فيسبوك حتى أن الفيديو صار الأكثر انتشارا على موقع الفيديوهات يوتيوب على الرغم من تصويره بكاميرا موبايل دون وضوح تام في الحوار الذي دار بين الرئيس ومسؤولي الموقع.





وعنف الرئيس السيسي خلال الفيديو مهندسي الموقع مستنكرا عدم ارتداء العمال للكمامات وأمر بتوزيعها عليهم محذرا من المرور مرة أخرى ومشاهدة العمال بدون كمامات، حرصا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





لكن مالم ينتبه إليه الكثيرون 3 لقطات في فيديو الرئيس تؤكد فجائية المشهد، وتنفيذ الرئيس السيسي لوعوده وتصريحاته التي أدلى بها مسبقا.





صدقا لحديثه.. دورية المرور المفاجئ في الشوارع





ألمح السيسي في حديثه الذي وجهه للشعب بشأن اجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا، إنه دائم المرور في شوارع مصر لمتابعة مجهودات الحكومة في كبح جماح الفيروس، حيث طالب السيسي الشعب المصري بمزيد من الالتزام رافضا بعض مشاهد عدم الجدية في التعامل مع الأمر ومطمئنا الشعب أيضا بإجراءت الدولة للحفاظ على أرواح المواطنين.









وجاء فيديو السيسي بعد أقل من 48 ساعة ليثبت لكل مسؤول في موقع عمله أن رئيس الدولة يمر بالفعل بشكل مفاجئ على مواقع العمل وقد يفاجئه في أي لحظة ما.





أعداد الحراسة





ربما لاحظ كثيرون قلة أعداد الحراسة التي صاحبت السيسي أثناء جولته وتوقفه عند موقع الأعمال الإنشائية، حيث ظهر بالمشهد سيارة الرئيس تعقبها سيارة واحدة فقط.





وتعني قلة الحراسة أو خروج الرئيس بدون الركب الخاص به، نيته المباشرة في المرور على مواقع العمل وتفقد الشوارع دون فعل ذلك على هامش أي التزامات أخرى أو عن طريق المصادفة أثناء مروره من المكان.





مواطن لم يصدق نفسه





مواطن مصري كان يمر بجانب المشهد، أثار الجدل على صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما ظهر في الفيديو دون أن يبدي أي رد فعل بعدما شاهد دون أن يبدي أي رد فعل بعدما شاهد الرئيس السيسي على مقربة منه خلال توبيخه للمسئول، مما دفع رواد السوشيال ميديا لإطلاق الكثير من الدعابات والتساؤلات عن هوية هذا الشخص ووجهته.





نشر الشاب محمود سمير عبر صفحته الخاصة على السوشيال ميديا توضيحا للواقعة قائلا : " يا جماعه أنا مواطن مصري عادي ولا مهندس ولا مخابرات كما قالت بعض المواقع والصفحات وكنت رايح الشغل بالصدفة"، وتابع : "وجدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث مع بعض العمال والمهندسين المختصين بالموقع الموجود بميدان رابعة العدوية طريق النصر ودا الكلام اللي حبيت أوضحه.. وشكرا ليكم ".

لم ينقطع الحديث عن الجولة المفاجئة لـ الرئيس السيسي التي توقف فيها عند موقع لبعض الاعمال الإنشائية في احد المشروعات القومية، والتي عنف خلالها مسؤولي الموقع والمهندسين المسؤولين عن العمال بسبب عدم ارتداء الكمامات.







