هل نجح ضغط شركات الإنتاج؟ جدل كبير في تونس بعد عودة تصوير المسلسلات

أصدرت وزيرة الثقافة التونسية، شيراز العتيري، قرارا، قبل ساعات، بإعادة منح تراخيص تصوير المسلسلات الرمضانية، على أثر إيقافها بعد إعلان الحجر الصحي.





وأعلنت، في بيان، استئناف النظر في مطالب رخص تصوير الأعمال الرمضانية، شرط التقيّد بمجموعة من الشروط الصحيّة الوقائيّة خلال التصوير.





القرار، اعتبره البعض بمثابة رضوخ من الوزيرة، لنفوذ المنتجين، وخضوعا لسطوته ولرأس المال، مقابل تعريض حياة الناس للخطر.





الوزيرة نفت نهائيا خضوع قرار الوزارة لضغط شركات الإنتاج، مشيرة إلى أنها ستتدخل لإيقاف تصوير أي عمل لا يحترم الشروط الصحيّة الموضوعة لقبول التراخيص.





يذكر أن جدلا مشابها قد حدث في مصر خلال الأسابيع الماضية، على خلفية استمرار أغلب المسلسلات في التصوير، مع الالتزام بما يمكن من الوقاية والتطهير، ولا سيما بعد مطالبات من فنانين بتقديم المصلحة العامة التي تتمثل في السلامة والصحة العامة، عن تعريض الحياة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.