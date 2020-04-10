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أخبار البلد

تراجع كبير في عدد الركاب بعربات المترو اليوم تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:57 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب

شهدت عربات مترو الأنفاق اليوم الخميس تراجعا كبيرا في عدد الركاب، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشهد قطار الخط الأول للمترو مار بمحطة الدمرداش الساعة 15.50  اليوم، تواجدت مقاعد كبيرة فارغة علي عكس المعروف عن المترو من زحام في هذا التوقيت، وهو الأمر نفسه في قطار الخط الأول للمترو مار بمحطة المطرية الساعة ١٦.٣٥ اليوم، ومحطة الشهداء أيضا.


كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد، أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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