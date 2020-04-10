أمن الجيزة ينشر دوريات ثابتة ومتحركة لتنفيذ قرار حظر التجول

تجوّلت دوريات أمنية في شوارع وميادين الجيزة لتنفيذ قرار حظر التجول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.





وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أنه منذ الساعة السابعة انتشرت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات.





ويبدأ حظر التجول في الساعة الثامنة مساء ويستمر حتي السادسة من صباح اليوم التالي.





وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات كانت تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.





وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجول حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.





ويتولي كل رئيس قطاع توجيه رؤساء المباحث التابعين له بالانتشار في المناطق المختلفة للتأكد من تنفيذ القرار فيما تتولي دوريات من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة تنفيذ القرار أعلى الطربق الدائري والميادين الهامة والشوارع الرئيسية.