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أخبار العالم

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:57 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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محمود نوفل
 
أكدت النيابة العامة السعودية أنه يُحظرُ استغلالُ الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة كورونا الجديد، كنماءِ وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات في الترويج والدعاية بأي طريقةٍ كانت لمنتجاتٍ مغشوشةٍ، أو استعمالِ معلومات دعائية لها غيرُ صحيحةٍ تكسبًا للواقعِ بطرقٍ غير مشروعة.

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه يعاقب كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، مع إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وأيضًا السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.

ويشار الي ان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ 3651 بينها 2919 نشطة.

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا، إن إجمالي وفيات كورونا 47 وإجمالي المتعافين 685.


وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".

من جهته قال ابراهيم الرؤساء المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إنه تم تجهير 3 مطارات بالرياض والدمام وجدة لعودة المواطنين من الخارج .
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