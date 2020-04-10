السعودية تحذر هذه الفئة بعقوبات قاسية .. تفاصيل

أكدت النيابة العامة فى السعودية أنه يُحظرُ استغلالُ الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة كورونا الجديد، كنماءِ وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات في الترويج والدعاية بأي طريقةٍ كانت لمنتجاتٍ مغشوشةٍ، أو استعمالِ معلومات دعائية لها غيرُ صحيحةٍ تكسبًا للواقعِ بطرقٍ غير مشروعة.









وقالت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه يعاقب كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، مع إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وأيضًا السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.









و قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ 3651 بينها 2919 نشطة.





وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا، إن إجمالي وفيات كورونا 47 وإجمالي المتعافين 685





كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة بالفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.





وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".





من جهته قال ابراهيم الرؤساء المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إنه تم تجهير 3 مطارات بالرياض والدمام وجدة لعودة المواطنين من الخارج .





وأتمت الجهات الحكومية السعودية ذات الاختصاص، تجهيز 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف المناطق، وذلك لاستقبال العائدين السعوديين من الخارج لمدة 14 يومًا، وفقًا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أعدت بدورها خطة رعاية طبية للاطمئنان على المواطنين وتنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية من أجل الصحة العامة، كما وتم تجهيز تلك المرافق بكافة الاحتياجات لتأمين راحة المواطنين، وتقضية وقت ممتع للأطفال وجميع أفراد الأسرة، لتخفيف الأثر النفسي التي تسببت فيه الحالة الراهنة.



