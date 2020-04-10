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برلمان

الحرية المصرى: العلاقة بين مصر والكويت تاريخية متأصلة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:45 م
مصر والكويت ايد واحده
مصر والكويت ايد واحده
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ماجدة بدوي
قال كمال كبشة، أمين المصريين بالخارج بحزب الحرية المصري،  إن العلاقة بين مصر و الكويت علاقة تاريخية متأصلة، وهذه العلاقة الفريدة في ملامحها والتي جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، وأن نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار.

وأضاف كبشة، أن مصر والكويت على قلب واحد ولكن هناك من يدس السم في العسل، ‏بحجة حب الوطن والخوف على الوطن، منوها إلى أنه لن يعكر صفو الخلافات بين الشقيقين مصر والكويت صوت نشاز، متقدما بالشكر لحكومة الكويت وشعب الكويت العظيم علي تضحياته من أجل مصر والمصريين. 

وأكد كبشة، أن قوة ما يربط البلدين من صلات، تحصيل حاصل لسلسة من المواقف المضيئة، التي ميزت مسيرة التعاون الأخوي عبر أجيال متلاحقة، وعقود متتالية، وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون، وتكفلت برعايته وتعظيمه، وصولا إلى ما نشهده اليوم من تفاهم وتقارب، يشعر به الجميع، ويلمسه القاصي والداني في صورة مشرقة، قوامها المحبة والتقدير والعمل الثنائي من أجل صالح بلدينا الشقيقين.
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