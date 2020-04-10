نجمات عالميات وقعن في غرام عمر الشريف

يوافق اليوم ذكرى ميلاد النجم العالمي عمر الشريف، والذي يعد أحد أشهر النجوم في السينما العالمية من أصول عربية، فقد حصد جائزة جولدن جلوب وتم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره الرائع في فيلم "لورانس العرب" أمام النجم أنطوني كوين.



