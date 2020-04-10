نجمات عالميات وقعن في غرام عمر الشريف

يوافق اليوم ذكرى ميلاد النجم العالمي عمر الشريف، والذي يعد أحد أشهر النجوم في السينما العالمية من أصول عربية، فقد حصد جائزة جولدن جلوب وتم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره الرائع في فيلم "لورانس العرب" أمام النجم أنطوني كوين.
شهدت حياة عمر الشريف العديد من المغامرات النسائية خارج مصر، وقد ارتبط بالعديد من النجمات العالميات.
ومن أبرز النجمات اللاتي وقعن في حب عمر الشريف هي تيوزداي ويلد وإنغريد برجمان بطلة فيلم كازابلانكا.
كما ارتبط بالفنانة والمطربة باربرا سترايساند أثناء تصوير فيلم "فتاة مرحة" عام 1968، ووقع في حبها بجنون، واستمرت علاقتهما لأربعة أشهر وهي مدة التصوير.
كما وقع في غرام الممثلة الفرنسية الأيقونة كاترين دونوف أثناء تصوير فيلم "مايرلينج".
ومن أبرز النجمات اللاتي وقعن في حب عمر الشريف هي تيوزداي ويلد وإنغريد برجمان بطلة فيلم كازابلانكا.
كما ارتبط بالفنانة والمطربة باربرا سترايساند أثناء تصوير فيلم "فتاة مرحة" عام 1968، ووقع في حبها بجنون، واستمرت علاقتهما لأربعة أشهر وهي مدة التصوير.
كما وقع في غرام الممثلة الفرنسية الأيقونة كاترين دونوف أثناء تصوير فيلم "مايرلينج".