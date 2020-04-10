AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجمات عالميات وقعن في غرام عمر الشريف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
يوافق اليوم ذكرى ميلاد النجم العالمي عمر الشريف، والذي يعد أحد أشهر النجوم في السينما العالمية من أصول عربية، فقد حصد جائزة جولدن جلوب وتم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره الرائع في فيلم "لورانس العرب" أمام النجم أنطوني كوين.

شهدت حياة عمر الشريف العديد من المغامرات النسائية خارج مصر، وقد ارتبط بالعديد من النجمات العالميات.

ومن أبرز النجمات اللاتي وقعن في حب عمر الشريف هي تيوزداي ويلد وإنغريد برجمان بطلة فيلم كازابلانكا.

كما ارتبط بالفنانة والمطربة باربرا سترايساند أثناء تصوير فيلم "فتاة مرحة" عام 1968، ووقع في حبها بجنون، واستمرت علاقتهما لأربعة أشهر وهي مدة التصوير.

كما وقع في غرام الممثلة الفرنسية الأيقونة ​كاترين دونوف​ أثناء تصوير فيلم "مايرلينج".
نجمات عالميات وقعن في غرام عمر الشريف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهر بحمالة صدر وطلب الزواج من فنان شهير وفضج جده.. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف

ظهر عاريا.. صورة فاضحة أخرى لـ حفيد عمر الشريف

فيديو فاضح.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل مع ممثل إسرائيلي

في ذكرى ميلاد عمر الشريف .. قصة تعرضه للتحرش الجنسي تحت تهديد السلاح

ترشيحاتنا

إعلامية: سقوط الدولار قريبا لهذا السبب

لماذا نغلق المساجد ونترك وسائل النقل العامة؟.. وزير الأوقاف يجيب

30% منهم توفوا قبل الوصول للمستشفى.. الصحة: 135 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مي نور الشريف

عواقب وخيمة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا.. شاهد

فايلر يطلب التعاقد مع ثنائي إنبي.. و5 لاعبين خارج الأهلي الموسم المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لولي وشراشيب.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء.. شاهد

أم توجه تحذيرا بعد إصابة طفليها بفيروس كورونا من مصدر مجهول

يعزز صحة القلب ويحمى من السرطان .. فوائد لا تحصى للكرنب الأحمر