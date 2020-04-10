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أخبار العالم

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال يضرب جنوب إسرائيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الإسرائيلية تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان تل أبيب.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن مركز الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3.6 على مقياس ريختر، كان في شمال عين يهف بالقرب من حصيبا، وأشارت إلى أن الهزة الأرضية لم تسفر عن خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.

وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيها إسرائيل لهزة أرضية خلال أقل من أسبوع. فقبل 5 أيام تعرضت منطقة إيلات لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار موقع والا إلى أن مركز الهزة الأرضية التي حدثت يوم الأحد الماضي كان على بعد 3 كلم في عمق البحر، وعلى بعد نحو 75 كيلومتر من إيلات.
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