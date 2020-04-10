جنازة والدته بالتزامن مع كورونا.. المخرج معتز التوني يتصدر جوجل





وكانت، عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني والمستشار محمد التوني، أصدرت بيانا صحفيا مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تشييع الجنازة صباح يوم الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة والتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وتم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين إضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.

كان موقع "صدى البلد" نشر عددا من الصور تؤكد وجود تكدس كبير أثناء تشييع الجنازة ظهر اليوم، وهو ما أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الجنازة حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين منهم تامر أمين، مصطفى خاطر، هشام ماجد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.

تصدر المخرج معتز التوني، مؤشر البحث على محرك جوجل، بعد جنازة والدته (ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي) التي أقيمت صباح أمس الخميس، وشهدت حضورا مكثفا، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.