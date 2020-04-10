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مرأة

الحظر يصنع المواهب.. الملل يدفع زوجا مصريا لتحضير محشي ورق العنب بـ براعة.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:55 م
محشى ورق العنب
محشى ورق العنب
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صدى البلد

انقلاب شهدته معظم البيوت المصرية مؤخرا،  بعدما اضطر الكثير من الأزواج للبقاء في منازلهم على غير المعتاد، نظرا للجوء الدولة لاتخاذ
إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا ، منها الدعوة لعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة وفرض حظر تجول من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.


وقبل أزمة انتشار فيروس كورونا كانت تسود بين الرجال المصريين  نغمة أن الأعمال المنزلية وعلى رأسها الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال من اختصاص المرأة وحدها ، لكن يبدو أن الملل في ظل الحجر المنزلي دفع الكثير من الرجال لتغيير هذه النغمة خوض تجربة المشاركة في الأعمال المنزلية .


ومؤخرا بدا تداول الرجال لصور وفيديوهات مشاركتهم في الأعمال المنزلية أمر طبيعيا، بل ومثارا للفخر من جانبهم  خصوصا ما يتعلق بنشر صور الأطعمة التي تمكنوا من تحضيرها بأنفسهم .


ومن جانبه نشر موقع صدى البلد الاخباري فيديو لزوج دفعه البقاء في الحجر المنزلي لساعات طويلة للانغماس في تحضير وجبة دسمة لطبق محشي ورق العنب شرح من خلالها ببراعة طريقة الحشو وتحضير هذا الطبق المفضل لدى الكثير من المصريين .



ولعل مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية ستكون احدى الفوائد الخفية لأزمة فيروس كورونا.

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