«خيانة عهد» يعيد يسرا على شاشة الحياة في رمضان

أعلنت قناة "الحياة" عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020 وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة ووجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





وكانت مجموعة قنوات "الحياة"، قد طرحت إعلانات دعائية رسمية لبعض المسلسلات المقرر عرضها على شاشتها، ومنهم مسلسلي "الفتوة" و"لما كنا صغيرين".





مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.





أما مسلسل "لما كنا صغيرين" فمن بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، و عدد آخر من الفنانين.



