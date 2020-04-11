بسبب كورونا.. تشريعية البرلمان: تأجيل انعقاد النواب يؤثر على قوانين الجنايات والأحوال الشخصية

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن التأجيل المستمر لجلسات البرلمان وآخره قرار الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعودة الانعقاد في 29 أبريل، يؤثر على مشروعات قوانين الحوار المجتمعي ومنها الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية وغيرها من التشريعات التي تمس المواطن المصري وتحتاج إلى مناقشة مجتمعية.









ورجح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، عودة الانعقاد في الموعد المحدد (29 أبريل) دون تأجيل، نظرا لازدحام أجندة البرلمان التشريعية وعلى رأسها قوانين الاستحقاقات الانتخابية سواء الخاصة بمجلس النواب أو المحليات، فضلا عن مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة.







