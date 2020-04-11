بعد ارتفاع حالات الإصابة.. نائبة شبرا الخيمة تكشف خطة القضاء على كورونا بالدائرة

قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل معها بشأن أزمة كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالدائرة، حيث تم الاتفاق على حل الأزمة والتواصل المستمر بين النواب ومجلس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات والسيطرة على انتشار الفيروس.









واستعرضت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، خطة القضاء على كورونا بالدائرة ومنها تحويل نادى بهتيم الرياضي ونادى التنمية الشبابية ومركز طبي مسطرد إلي حجر صحى للمخالفين، فضلا عن إرسال فرق طبية بعربات متنقلة لعمل المسح الشامل للمخالطين للمصابين من أهالي شبرا الخيمة.







