واجب وطني.. نائبة السويس تعلن تبرعها بمكافأة العضوية طوال 3 أشهر

أعلنت النائبة نانسي نصر عضو مجلس النواب عن السويس، التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصندوق تحيا مصر لصالح الشعب المصري لمواجهة فيروس كورونا، مردفة: "وافقت على التبرع بدون أي تردد وهذا اقل ما يجب تقديمه.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل سوء".









وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تبرعها جاء بناءً على الدعوة التي وجهها د. علي عبدالعال، لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن التبرع واجب والتزام وطني على جميع المصريين وفي مقدمتهم نواب الشعب.







