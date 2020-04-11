واجب وطني.. نائبة السويس تعلن تبرعها بمكافأة العضوية طوال 3 أشهر

أعلنت النائبة نانسي نصر عضو مجلس النواب عن السويس، التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصندوق تحيا مصر لصالح الشعب المصري لمواجهة فيروس كورونا، مردفة: "وافقت على التبرع بدون أي تردد وهذا اقل ما يجب تقديمه.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل سوء".
وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تبرعها جاء بناءً على الدعوة التي وجهها د. علي عبدالعال، لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن التبرع واجب والتزام وطني على جميع المصريين وفي مقدمتهم نواب الشعب.
ودعا رئيس البرلمان االنواب للتبرع بمكافأة العضوية (5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد وانا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.