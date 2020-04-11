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برلمان

برلمانى يناشد رجال الأعمال والقادرين للمساهمة في التصدي لـ كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور علي عبد العال لاعضاء البرلمان للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأكد "حنفى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المساهمة والمشاركة فى دعم الدولة هى واجب واطنى علي كل مقتدر يستطيع ان يتبرع ويساهم فى مواجهة وباء عالمى مثل فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذه الازمة ستكشف الرجال الحقيقيين الذين يظهرون وقت الشدائد دون غيرهم.

ووجه النائب تحية لمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحافظين لما قاموا به من تبرعات لصندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مناشدًا جميع رجال الاعمال الوطانيون بالمساهمة للتصدى لهذا الفيروس اللعين.
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