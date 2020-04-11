برلمانى يناشد رجال الأعمال والقادرين للمساهمة في التصدي لـ كورونا

أشاد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور علي عبد العال لاعضاء البرلمان للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





وأكد "حنفى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المساهمة والمشاركة فى دعم الدولة هى واجب واطنى علي كل مقتدر يستطيع ان يتبرع ويساهم فى مواجهة وباء عالمى مثل فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذه الازمة ستكشف الرجال الحقيقيين الذين يظهرون وقت الشدائد دون غيرهم.



