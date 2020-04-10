AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عداد كورونا في مصر.. 1794 إصابة.. و384 متعافيًا.. و135 وفاة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:19 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن  30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
 

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا..و8 حالات وفاة

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 216 وخروجهم من مستشفى العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 241 وخروجهم من مستشفى العزل

أجنبية والباقي مصريين .. الصحة تكشف تفاصيل حالات الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 247 مصابا

ترشيحاتنا

مين ميحبش فاطمة.. حكاية وفاة أم وابنتها بفيروس كورونا وزوجها يصارع المرض

سمية الخشاب ترقص على "بالحلال يا معلم" عبر تيك توك.. فيديو

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

الأوقاف: مصطفى العدوى لم يخطب الجمعة اليوم والفيديو المتداول مفبرك

محظوظة.. دولة عربية وحيدة لم يصلها فيروس كورونا حتى اليوم

فايلر يطلب التعاقد مع ثنائي إنبي.. و5 لاعبين خارج الأهلي الموسم المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما التوقيت المثالي لاستخدام أجهزة التنفس لمصاب كورونا

لولي وشراشيب.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء.. شاهد

أم توجه تحذيرا بعد إصابة طفليها بفيروس كورونا من مصدر مجهول