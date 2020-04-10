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المصريون بالعزل الصحي بمرسى علم يدشنون مبادرة رد الجميل للتبرع لتحيا مصر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:23 م
الحجر الصحى
الحجر الصحى
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عبد الخالق صلاح
قالت السيدة عزة سعد، إحدى المقيمات في الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، إن المعاملة التي يتلقاها الموجودون بالحجر الصحي فوق الوصف منذ لحظة نزولهم من الطائرة إلى تسكينهم في الفندق، مشيرة إلى أنها صاحبة مبادرة رد الجميل.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر استقبلتهم بخدمة ممتازة، موضحة أن البعض يشكك في إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ولفتت سعد، أنها أنشأت جروب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتكوين مبادرة لرد الجميل لمصر، والتبرع لصندوق تحيا مصر؛ مرددة: "إحنا مش بندفع حق الخدمة بس إحنا بنرد جزء من الجميل اللي البلد عملته معانا".

أشارت سعد، إلى أن كافة العاملين في الفندق يقدمون لهم الخدمة على أعلى مستوى؛ قائلة: "إحنا بمجرد دعوة الجميع للتبرع لصندوق تحيا مصر، قام الجميع بجمع التبرعات وتم إيداع المبالغ لصندوق تحيا مصر". 
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