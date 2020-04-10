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برلمان

أحمد إدريس: الحرية المصري نظم ١١٥٠ فعالية خلال أسبوعين للتوعية بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، إن الحزب أطلق عددا من المبادرات سواء التوعوية أو حملات للتعقيم والتطهير أو تجهيز شنط الخير، وذلك جراء الفترة التى ألمت على الوطن من تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه بالرغم مما عاناه الكثير من تداعيات فقد تعدت فعاليات الحزب (1150)  فعالية في فترة الأسبوعين. 


وأضاف إدريس، في تصريحات صحفية، أن من الفعاليات التى تمت تعقيم المنشآت والمساكن ودور العبادة وأماكن عامة ودور مسنين ورعاية أيتام وأيضا وسائل مواصلات، كما تم التبرع ب 20 طن من الكلور الصلب للمشاركة مع الإدارة المحلية بالمحافظات في حملات التعقيم، بالإضافة إلي حملات التوعية التي طافت على جميع المدن والقرى للتوعية من مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وتوزيع ما يتعدي 100 ألف منشور للتوعية على مستوى الجمهورية، والتبرع بأدوات التعقيم من كحول وكمامات وصابون للجمهور.
 

وأشار إدريس، إلى أن أمناء محافظات الحزب نظموا عدد من الفعاليات منها توزيع بعض الأطعمة والخضروات والبقوليات واللحوم والدواجن المجمدة ووجبات ساخنة  على المواطنين وأصحاب العمالة المؤقتة والمضارين من بعض الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى أن  تسجيل العمالة المؤقتة في مقارات الحزب لتسهيل أخذ الدعم المستحق لها.


وتابع أمين التنظيم بالحزب، " أنه كان هناك إجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وهو  تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بنظام ويسر  وايضا توفير سبل الوقاية لهم، وتوفير بعض وسائل المواصلات لتسهيل تحركاتهم" كما قامت الأمانات المركزية والأمانات النوعية بعمل مبادرات هامة لتسهيل الإجراءات الحياتية للمواطنين ومنها التدريب على سبل التواصل وإقامة الندوات والاجتماعات عن بعد، وعمل البروتوكولات لتدريب الطلبة وإشراكهم في العمل المؤسسي، وأيضا الندوات الطبية والتوعوية لأعضاء الحزب وللمواطنين  والكثير والكثير قدمه أعضاء الحزب حبا في حزبهم وعشقا في سبيل وطنهم.
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