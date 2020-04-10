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رياضة

رئيس الأولمبية الإيطالية يؤكد استمرار حظر التدريبات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن جيوفاني مالاجو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، أنه سيتم تمديد حظر التدريب حتى 27 أبريل على الأقل.

وقال مالاجو في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "أنا على اتصال دائم مع وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا".

وأضاف: "أتصور، ولا أعتقد أنني مخطئ، أن القرار الذي تعده الحكومة سيؤكد حظر التدريب".

وواصل: "الحظر سيكون حتى 27 أبريل على الأقل أو حتى عطلة نهاية الأسبوع من 1 مايو".

وأكد: "لدي أفكاري الخاصة لكني أحتفظ بها لنفسي، وإلا كنت سأسبب الفوضى لأنه ليس من صلاحياتي أن أتخذ قرارًا".

يذكر أن رابطة الدوري الإيطالي أرسلت برامج تدريب فردية للاعبين حتى يتمكنوا من ممارسة الرياضة في المنزل في ظل توقف النشاط.
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