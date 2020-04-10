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أصل الحكاية

تفاصيل عودة 250 سعوديا من جاكرتا الى الرياض

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:37 م
سفير السعودية لدي
سفير السعودية لدي إندونيسيا
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محمود نوفل
أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، وصول 250 مواطنا من العالقين في إندونيسيا، من أصل حوالي 1000 سعودي هناك، إلى الرياض.

وقال الثقفي في حديث مع "العربية.نت" إن الحكومة السعودية قامت بتجهيز رحلات خاصة، من خلال الهيئة العامة للطيران المدني، كما جهّزت دور ضيافة متكاملة مع خدمات طبية متقدمة تشرف عليها وزارة الصحة لاستقبال العائدين.

وأضاف: "السعوديون الواصلون يمثلون الدفعة الأولى، على أن تتوالى الدفعات الأخرى خلال أسبوع".

وتابع: "في جاكرتا، وقبل خروج الدفعة الأولى من الفندق، قام فريق طبي متكامل بفحص المواطنين احترازيًا لضمان خلوهم من أعراض كورونا المستجد. 

واستكمل : وعند وصولهم إلى المطار، على دفعات متتالية، كان هناك استعداد واسع من قبل مكتب الخطوط السعودية لتأمين عدد كبير من منصات الاستقبال لهم، وذلك تطبيقًا لمبدأ عدم التزاحم، ولسرعة إنهاء إجراءات السفر وصعود الركاب للطائرة".

وختم حديثه قائلًا: "ما قمنا به في السفارة السعودية في إندونيسيا هو بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى السعودية من الخارج، في الوقت الذي اتخذت فيه الجهات الحكومية السعودية ممثلة في وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية لضمان وصولهم إلى الأراضي السعودية وفق خطة وقائية مدروسة"
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