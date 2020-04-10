أبو العينين يطالب وزير الزراعة بإعادة النظر فى أسعار القمح والمساحات المزروعة

قال النائب محمد أبو العينين، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى يمثل مشكلة كبيرة الفترة الحالية، مؤكدا أنه يجب دراسة إلى متى سنستمر فى استيراد غذائنا.





وتابع أبو العينين في لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه من الخطأ أن يكون هناك نسبة كبيرة من الغذاء مستوردة، لافتا إلى أن مزارعى القمح يتعرضون للظلم إلى الآن.





وتساءل أبو العينين، لماذا يتم شراء القمح من الفلاح بـ 700 جنيه فقط بالرغم من أنه يتم استيراده بقيمة أكبر من ذلك، قائلا: "آن الأوان لزيادة أسعار القمح بما يناسب الفلاحين لتشجيعهم على التوسع فى زراعته وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه".





وطالب النائب محمد أبو العينين، وزير الزراعة إعادة دراسة المساحات المنزرعة من القمح وأيضا أسعار شرائه من الفلاح.