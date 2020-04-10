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محافظات

منع تواجد المواطنين بالمنتزهات والحدائق العامة لمجابهة كورونا بالسويس.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:29 م
منع التجمعات وتواجد
منع التجمعات وتواجد المواطنين في المنتزهات والحدائق العامة
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حسن غنيمة
كثف رؤساء الأحياء وجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس، المتابعات والمرور على الحدائق العامة والشواطئ العامة والنوادي والمنتزهات والتنبيه على أصحاب القرى السياحية لمنع تجمعات وتواجد المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين.

وأصدرت مديرية الصحة بالسويس بيانا جاء فيه "فى ضوء حرص مديرية الصحة والسكان بالسويس على توفير خدمة إعلامية متميزة وصادقة وتتسم بالشفافية والمصداقية، فضلًا على أن تعدد مصدر المعلومة يؤدى إلى حدوث ارتباك فى المجتمع السويسى، مما يؤدى أيضا إلى عدم دقة تلك المعلومة.

ولذلك تهيب مديرية الصحة بالعاملين بالمنظومة الصحية عدم نشر أى معلومات خاصة بأى بيانات أو معلومات عن اصابات تخص فيروس كورونا المستجد حتى على صفحاتهم الشخصية، لأنها تعتبر بيانات خاصة بالعمل.

وأكدت أنه فى حال نشر تلك البيانات أو التصريحات أو الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة دون تصريح من الجهات المختصة سواء المديرية أو المركز الإعلامى بوزارة الصحة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتخاذ اقصى الإجراءات القانونيه ضد من يدلى بتصريحات أو بيانات تخص الشأن الطبى لما يسببه ذلك من اثاره القلق والتوتر بين أفراد المجتمع ويعيق عمل الطاقم الطبى ويؤثر على ادائهم و معنوياتهم، وأن المديرية تعد المواطنين بالإدلاء بالبيانات والمعلومات الحقيقية والصادقة فى الوقت المناسب وفقًا لما يستدعيه الموقف.


منع تواجد المواطنين بالمنتزهات والحدائق العامة لمجابهة كورونا بالسويس.. صور
منع تواجد المواطنين بالمنتزهات والحدائق العامة لمجابهة كورونا بالسويس.. صور
منع تواجد المواطنين بالمنتزهات والحدائق العامة لمجابهة كورونا بالسويس.. صور
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