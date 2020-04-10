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فن

تعليق غريب.. شريف مدكور يشارك جمهور بصورة طفل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:54 م
شريف مدكور
شريف مدكور
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شروق حمدى
نشر الاعلامى شريف مدكور صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام له فى طفولته وهو يلهو.

كتب معلقا على الصورة " مين ده ".

نالت الصورة اعجاب متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى:
عسل شكلك كنت فرفوش من صغرك

ده طفل قلبه ابيض وتلقاءي مهما كبر ومهما ضغط عليه الدنيا هايفضل زى ما هو نقى وتلقاءي صعب على الملوثين يفهمونه احلى شريف العمر الطويل يا رب

معقول ده شريف مدكور حلو وحضرتك كبير وصغير ❤️❤️❤️
شريف الجميل

مش معقوله انت

برنامج شارع شريف هو برنامج ترفيهي واجتماعي وطبخ ويقوم على مناقشة العديد من القضايا ويهتم بالأساس بالشباب والمرأة وتصميم البرنامج على شكل الشوارع الحقيقة وكل حلقة تقدم في البرنامج  لها طابع خاص مختلف ومنفصل تماما عن ما قبلها او بعدها.


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مين ده 😉😉😉

A post shared by Sherif Madkour (@sherif_madkour_tv) on

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