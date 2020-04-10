تعليق غريب.. شريف مدكور يشارك جمهور بصورة طفل

برنامج شارع شريف هو برنامج ترفيهي واجتماعي وطبخ ويقوم على مناقشة العديد من القضايا ويهتم بالأساس بالشباب والمرأة وتصميم البرنامج على شكل الشوارع الحقيقة وكل حلقة تقدم في البرنامج لها طابع خاص مختلف ومنفصل تماما عن ما قبلها او بعدها.



