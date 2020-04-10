جددى بيتك في رمضان.. تصميمات متنوعة على الطراز العربي

يعد الطراز العربي من أهم الطرق المتبعة في تجديد ديكورات المنازل بل والفنادق والمنتجعات السايحية خلال شهر رمضان نظرا لقدرته على منح الشعور بالجو الرمضاني والطقوس الاسلامية.





ترغب الكثير من السيدات في تجديد منازلهن خلال شهر رمضان ويعد الطراز العربي غني بالأفكار التى تعطي الانطابع الاسلامي والرمضاني مما يكسب منزلك مظهرا رائعا.





تتنوع الأفكار والخامات المستخدمة في استخدام الطراز العربي في ديكور المنزل حيث توجد خامات بسيطة للغاية في متناول يد الجميع يمكن استخدامها لتجديد ديكور المنزل واكسابه الجو الروحاني خلال شهر رمضان.





تجديد ديكور المنزل خلال شهر رمضان من ابرز طقوس الاحتفال به في معظم الدول الاسلامية حيث ان اللمسات البسيطة التى تتم اضافتها تخلق حالة من الفرح والبهجة.



