برلمانية تطالب الدولة بأخذ التدابير والاحتياطات بشأن حلول شم النسيم

طالبت عبله الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكامل يوم شم النسيم لمده 24 ساعة لتجنب ازدحام المواطنين فى هذا اليوم.





وأكدت "الهوارى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين حتى الان بلا وعى وتنتظر قدوم يوم شم النسيم للاحتفال فى الشوارع والحدائق وغيرها مما يزيد عملية التجمعات فى وسائل المواصلات والاماكن العامة وغيرها وينتج عنه انتقال كبير للفيروسات بين باقي الاشخاص.



