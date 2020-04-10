محمد صلاح زعلان.. ماذا يفعل الفرعون خلال فترة العزل الصحي





ومن الصورة التي نشرها في حالته اليومية على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، فإن صلاح يقرأ احد كتب الجغرافيا الخاصة بدولة مصر، وقام بوضع علامة دائرة على عبارة تشير لسكن النسبة الأكبر من الشعب لمصري في منطقة دلتا نهر النيل وما حولها، وأبدى استنكاره لهذا الأمر بوضعه رمزا تعبيريا يشير للضيق.





يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وكان ليفربول متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 29 جولة برصيد 82 نقطة، متفوقًا على ملاحقه مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة.

نشر الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، صورة لكتاب يقرأه، وذلك أثناء قضائه فترة العزل الصحي في منزله بإنجلترا.