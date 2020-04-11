برلمانية تطالب بحظر تجول كامل فى يوم شم النسيم لهذا السبب

ايدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، المقترح البرلماني، بشأن تطبيق حظر التجوال 24 ساعه فى هذا اليوم يبدأ من الساعة 8 مساء الأحد الموافق 19 ابريل وحتى السادسة صباح الثلاثاء 21 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقالت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي حول فيروس كورونا، وينبغي ان تقوم الحكومة باخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم نزولهم في يوم شم النسيم للوقاية من فيروس كورونا.





وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الى أن تطبيق الحظر الكلي لمدة 24 ساعه في يوم شمس النسيم يحافظ علي صحة المواطن ويحمى المجتمع من فيروس لعين ينتقل عن طريق التنفس.





وكان ذلك بعد أن قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها قدمت اقتراحا برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن تطبيق حظر التجوال 24 ساعة فى هذا اليوم يبدأ من الساعة 8 مساء الأحد الموافق 19 أبريل وحتى السادسة صباح الثلاثاء 21 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأكدت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أغلب المواطنين فى يوم شم النسيم يقومون بالتوجه إلى الأماكن العامة والمزدحمة لكى يحتفلوا بشم النسيم كل عام، ولكن فى وجود وباء عالمي مثل فيروس كورونا يجب أن تكون الحكومة على استعداد كامل لهذه المناسبة وتقوم بأخذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية لعدم انتقال العدوى في المجتمع.



