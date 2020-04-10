هويدا دويدار تكتب: التعددية الفكرية فى نطاق الدولة الواحدة

إن المقصود بالتعددية هي تنوع وجهات النظر حول فكرة ما.





وتدخل التعددية وتندرج تحت العديد من المسميات التعددية السياسية ..الاجتماعية.. الاقتصادية .. الدينية أو الثقافية، فالتعدد يخلق تجارب مميزة وفريدة، ويعد إثراء للفكر، فنحن هنا بصدد التعددية السياسية، التى يكون ظاهرها دينيا عقائديا.





إن انشقاق الصف لأبناء الوطن الواحد هو أمر يؤدى إلى إضغاف الدولة وفقدانها لهيبتها بين أشقائها، إلا أن الاختلاف وارد وهو أمر مطلوب أما الخلاف الفكرى فهو أمر كارثى.





فالمجتمعات التى تتميز بالتعددية قد تواجه بعض التحديات ومنها أحيانا انعزال بعض الفئات .لجمودها الفكرى ورفضها للتغيير والتعايش مع الاخرين .. ومن هنا يحدث الانشقاق، حيث تعمل تلك الفئة على نشر فكرها المتطرف وينساق اليها البعض دون وعى، مما يؤدى إلى التناحر والبحث عن الاستقلالية عن الطوائف الأخرى

ويرجع ذلك لعدم الشعور بالانتماء وتمييز الدولة لطائفة دون الأخرى، واسثتئثارها بالحكم مثلا وتقلد مناصب الدولة الهامة لتلك الفئة دون غيرها وبالتالى التعدد الطائفى هنايعد وبالا حيث انه يورث الاحقاد بسبب الشعور بالدونية .





فالتعدد الفكرى استغلالة فى هدم كيانات الدول سهل اذا وجد الارض الخصبة لذلك، حيث إنه يستغل لتحقيق اجندات سياسية حيث يعمل على تقسيم الدولة الواحدة الى أشلاء، فالتعدد يجب ان يكون محل اهتمام من الباحثين والمفكرين لما له من جوانب إيجابية، فنحن شعوب واحدة ولكن لكل منا طبيعته التى تميزه عن غيره، ولكل منا له فكر وعقيدة، وإبراز الفكر له مواضعه حيث يُبرز فى الساحات العلمية أو الأدبية، وليس محلًا للتناحر أو الخلاف

وليس هناك محلا لفرض فكر أو اعتقاد .فلن يثاب أو يعاقب غير صاحبه.





ومن هنا نجد أن نشوب الحروب فى نطاق الوطن الواحد إنما يدل على الجهل المتفشى وضيق الأفق إذا صدر من أفراد.





أما أن يصدر من حكومات فهو إذا أمر يحمل فى طياته أسباب سياسية بعينها، ويحدث ليحقق مخططات بعينها، فيجب ان تعى الشعوب أن اندراج الخلافات الداخلية تحت التعدد العقائدى فهو مظلة سياسية

ومنها الحفاظ على السلطة لأن من واجب الحكومات المحافظة على وحدة الأفراد والتعدد فى جميع المجالات وضرورة ونشر روح المواطنة وتقبل الاخر من الحقوق المكتسبة .التى تحكمها قوانين وليس أهواء

وما يحدث من قتال فى بعض الدول للهيمنة والسيطرة لفئة دون الأخرى فهو لتحقيق مصالح ما.





فما الذى سيعود علينا نحن كأفراد من قتل وتشريد لأبناء العمومة أو من تربطنا بهم أنساب، فنحن من أبناء الوطن الواحد يجب ألا تصنف تعاملاتنا تحت اى مسمى سوى المسمى الانسانى فقط، لذلك يجب نشر الوعى بين أفراد الوطن الواحد .وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التى تدعو للانشقاق.





وهناك دور هام للمجتمع المدنى، حيث إنه يجب نشر التوعية من خلال المؤ تمرات والبعثات التى تساعد على التعرف الثقافات والعادات من خلال التواصل مع أشخاص جدد يحملون أفكارا مميزة، فالتفاعل سوف يبين مدى الاختلاف، ولكنه لا يمثل عقبة أمام .التواصل مما سيدفعنا فى النهاية الى تقبل جميع البشر.





فلا يمكن أن تتطور العلاقات وتسمو دون ان يتطور مستوى التفاهم وإدراك اهمية الاختلاف.



