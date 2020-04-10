النائب ماجد طوبيا يكتب: 10 أساطير سقطت عند أقدام كورونا

١-سقطت أسطورة الفلوس قدام الفيروس .. اكتشفنا أنها عاجزة أمامه وهو متناهي في الصغر.. والفلوس ما بقتش بتعمل السعادة والحماية، وتساوي الغني والفقير، وتبخرت نصف ثروات العالم في شهور بحثا عن علاج أو حماية.









٢-سقطت أسطورة الأغنياء والعظماء .. كله تساوي، ما بقاش فيه VIP، ولا سعادتك أو جنابك أو فخامتك.. كله بقي من غير حماية ولا جاه أو سلطة أو عزوة.





٣-سقطت أسطورة "أنا مهم" .. اهميتك راحت، وتحكمك وسلطانك ما بقي لوش اي داعي .. و بقيت قاعد في البيت مستخبي ورا ماسك و جوانتي ، و ما بقاش حد بيدور لا عليك ولا علي الحبتين بتوعك من مظهرية و أهمية فارغة ..





٤-سقطت أسطورة الملكية .. ما بقاش فيه معني للي عندك وأنت عارف ان اللي عندك لا بقي نافعك و لا ساترك..





٥-سقطت أسطورة العمر.. بقي الموت اللي ما كنش علي بالنا ، أقرب لينا من أنفاسنا.. و بعد ما كنا بنحتفل بالعمر ، بقت السما علي بالنا كل يوم و احنا بنحسب لها ألف حساب..





٦-سقطت أسطورة "الخناقات " .. بنتخانق مع مين و علي ايه و ليه و ازاي ؟؟ لما اكتشفنا أن خلافاتنا علي شوية أيام جريت مننا ، و ضيعنا العمر في الكراهية و الغل و الظلم ..





٧-سقطت أسطورة "بكرة " .. الاتنين بقي زي التلات و الاربع بقي زي الخميس .. كل يوم زي التاني مش لاقي حاجة اعملها غير شوية اكل و فرجة علي مواقع التواصل الاجتماعي.. و كده بقي العمر بيجري مني و انا اللي كنت باضيعه من غير رسالة حب و خدمة تدي حياتي معني ..





٨-سقطت أسطورة "العلم " اللي كان فاكر نفسه يقدر علي كل شيء ، بقي واقف عاجز قدام حته فيروس .. و العلماء اللي ياما شككوا في الله و كلامه ، و كسروا وصاياه و كفروا بيه و اتحدوا نظامه و خدموا الأخلاق، بقوا بيدعوه يعلمهم و يلهمهم المخرج من هذا الجحيم ..





٩-سقطت أسطورة "التأمين" .. ايه اللي بيأمن مستقبلك و مستقبل ولادك و بلادك ؟؟ مفيش غير ستر الله و حمايته ، و مفيش بلد محمية اكتر من غيرها ، و مفيش حته تهرب لها ، ده حتي السفر مش موجود ..





١٠-سقطت أسطورة "الدول العظمي" .. لا باسبورات امريكا و لا كندا و لا اوروبا نافعة ، و الطب و الحماية عندهم بقت اقل من عندنا ، و الشغل و المستقبل المشرق راح من عندهم و تساوت كل البلاد، كبير و صغير ..





كورونا صدقوني ح تخلص و اقرب مما تظنوا..

لكن اوعي ترجع تاني بعد ما تخلص تصدق اساطير الدنيا اللي ضحكت بيها عليك و شغلت قلبك عن الله و حبه و خدمته و سماه و ابديته..

افهم الدرس كويس وغير اتجاه حياتك للحق والحقيقه

هتلاقى الخير و النور قادم و بقوة..



