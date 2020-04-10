AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رشوان: بدء الإجراءات الأخيرة لإنهاء أزمة تأمينات ومعاشات الصحفيين بالصحف المغلقة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه استكمالًا للوعود التي قطعها والجهود المبذولة من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، فقد تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها. وقد أسفرت هذه الاتصالات عن بدء اجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابة بإشراف مباشر من الوزيرة والنقيب، أسفرت حتى الآن عن بدايات مبشرة للغاية للحلول القانونية النهائية المرجوة.

وأكد نقيب الصحفيين، أنه في غضون فترة قصيرة سيتم إعلام كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة المعنيين بأزمة التأمينات والمعاشات، وخصوصا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسابقة القائمة القصيرة للحصول على جوائز الصحافة المصرية

رشوان: مشروع الإسكان الاجتماعى تجاوز 4 ملايين شقة

بدء صرف بدل التدريب للصحفيين

إغلاق نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين بسبب كورونا.. ورشوان: مشروع العلاج مستمر

من بينها إغلاق مقارها لمدة أسبوعين.. الصحفيين تصدر 8 قرارات مهمة لمواجهة كورونا

استثنائه من قرار الغلق.. الصحفيين: بريد النقابة سيعمل 3 أيام لصرف المعاشات

ترشيحاتنا

رجل يعض ذراع ضابطة منعته من كسر الحظر

الإسماعيلي يصدم الزمالك ويرفض الصفقات التبادلية.. تفاصيل

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

دواء ضغط متواجد في مصر يوقف نمو فيروس كورونا.. تفاصيل

رشوة جنسية.. نجمة شهيرة تكشف واقعة تحرش منتج فني بها

مفاجأة .. صالة لذبح الخنازير داخل مجزر البساتين الآلى.. فيديو

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان

طفلة مصابة بالسرطان تواجه خطر الموت بعد تأجيل علاجها بسبب أزمة كورونا

الرقص مع كلبها.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة رياضية