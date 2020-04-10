رشوان: بدء الإجراءات الأخيرة لإنهاء أزمة تأمينات ومعاشات الصحفيين بالصحف المغلقة

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه استكمالًا للوعود التي قطعها والجهود المبذولة من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، فقد تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها. وقد أسفرت هذه الاتصالات عن بدء اجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابة بإشراف مباشر من الوزيرة والنقيب، أسفرت حتى الآن عن بدايات مبشرة للغاية للحلول القانونية النهائية المرجوة.



