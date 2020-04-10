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توك شو

سحب تراخيص فندق بـ البحر الأحمر رفض دفع رواتب الموظفين.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:45 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
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محمد حليم قنديل

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر باتخاذ إجراءات عنيفة ضد كل من يتعدى على أراضي الدولة خلال هذه المرحلة.


وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم إزالة ٥٠٠٠ متر مبني من التعديات علي أراضي الدولة.


وتابع محافظ البحر الأحمر، أن الإجراءات التي سوف تتخذ ضد كل من تعدي علي أراضي الدولة لم تكن علي صاحب المباني فقط ولكن سيتم محاسبة المقاول الذي شارك في بناء هذا المبني لعدم اطلاعه علي الأوراق الخاصة بهذه الأراضي قبل البناء عليها وسيتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية فورا.


وأوضح اللواء عمرو حنفي، أن وزير السياحة أمر بسحب تراخيص فندق رفض دفع أجور العاملين وماطل في دفع مرتباتهم رغم أن الدولة أعطت دعما لقطاع السياحة والفنادق بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سحب التراخيص لن يضيع حقوق العاملين وسوف يتم تعويضهم.


وأكد أنه  لم يكن هناك أي تجمعات خلال شم النسيم حرصا علي صحة الأهالي والمواطنين وبالتالي لن يكون هناك احتفالات هذا العام بسبب فيروس كورونا.

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