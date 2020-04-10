هدفه الأول استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.. ملامح منظومة التعليم عن بعد خلال عام

أطلقت وزارة التعليم العالي منظومة التعليم عن بعد عقب ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتجري تجربة لأول مرة كانت تخطط لتنفيذها على مدار سنوات.





فعلى مدار العام الماضي عملت الوزارة على وضح ملامح خطة التعليم عن بعد، من خلال اجتماعات أجراها المجلس الأعلى للجامعات والفعاليات الكبرى مثل المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي في مصر.









فقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تقرير مفصل عن المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 4 ـ 6 أبريل العام الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعظيم قيمة الابتكار التعليمي في البلدان النامية باستخدام المنصات الرقمية التي تسمح لأعداد أكبر من الطلاب بالتعلم عن بعد.













ونشرت الوزارة خلال تقريرها ما حدث خلال فترات تنظيم المنتدى وجاء واهم التوصيات التي وصل لها وكان من بينها، خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية فى مجالات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.













وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بحضور المهندس علاء فهمي رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير النقل الأسبق والدكتور ياسر الدكروري القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.









وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس الجدد مثمنا الجهود المبذولة في الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة والعمل على تطوير منظومة الدراسة بها لتخريج كوادر علمية على مستوى عال.









وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع أهمية التعليم الإلكتروني كوسيلة لاكتساب المهارات العلمية والتكنولوجية التي يسعى إليها الطلاب والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما أشار الوزير لقدرة التعليم الإلكتروني في استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية وتخفيف الضغط على الجامعات التقليدية .









وأوضح الوزير اتجاه العديد من الدول في العالم إلى التعليم عن بعد واستخدام تقنيات التكنولوجيا الذكية في إتاحة الفرصة أمام العديد من الراغبين في تحويل مسارهم التعليمي من خلال الالتحاق ببرامج التعليم الإلكتروني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا قدرة مصر على مواكبة ذلك من خلال تطوير الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وتطوير نظم الدراسة بها، كما دعا الوزير إلى أهمية التسويق الجيد للجامعة واستقطاب المزيد من الطلاب، باعتبارها بديلا هاما لنظام التعليم المفتوح الذي كان موجودا بمصر ويستهدف إكساب الراغبين في تغيير مسار دراستهم المهارات العلمية لمواجهة تحديات العصر.



