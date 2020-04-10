AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هدفه الأول استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.. ملامح منظومة التعليم عن بعد خلال عام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:49 م
التعلم عن بعد
التعلم عن بعد
Advertisements
نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي منظومة التعليم عن بعد عقب ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتجري تجربة لأول مرة كانت تخطط لتنفيذها على مدار سنوات.

فعلى مدار العام الماضي عملت الوزارة على وضح ملامح خطة التعليم عن بعد، من خلال اجتماعات أجراها المجلس الأعلى للجامعات والفعاليات الكبرى مثل المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي في مصر.


فقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تقرير مفصل عن المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 4 ـ 6 أبريل العام الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعظيم قيمة الابتكار التعليمي في البلدان النامية باستخدام المنصات الرقمية التي تسمح لأعداد أكبر من الطلاب بالتعلم عن بعد.



ونشرت الوزارة خلال تقريرها ما حدث خلال فترات تنظيم المنتدى وجاء واهم التوصيات التي وصل لها وكان من بينها، خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية فى مجالات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.



وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بحضور المهندس علاء فهمي رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير النقل الأسبق والدكتور ياسر الدكروري القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.


وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس الجدد مثمنا الجهود المبذولة في الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة والعمل على تطوير منظومة الدراسة بها لتخريج كوادر علمية على مستوى عال.


وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع أهمية التعليم الإلكتروني كوسيلة لاكتساب المهارات العلمية والتكنولوجية التي يسعى إليها الطلاب والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما أشار الوزير لقدرة التعليم الإلكتروني في استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية وتخفيف الضغط على الجامعات التقليدية .


وأوضح الوزير اتجاه العديد من الدول في العالم إلى التعليم عن بعد واستخدام تقنيات التكنولوجيا الذكية في إتاحة الفرصة أمام العديد من الراغبين في تحويل مسارهم التعليمي من خلال الالتحاق ببرامج التعليم الإلكتروني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا قدرة مصر على مواكبة ذلك من خلال تطوير الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وتطوير نظم الدراسة بها، كما دعا الوزير إلى أهمية التسويق الجيد للجامعة واستقطاب المزيد من الطلاب، باعتبارها بديلا هاما لنظام التعليم المفتوح الذي كان موجودا بمصر ويستهدف إكساب الراغبين في تغيير مسار دراستهم المهارات العلمية لمواجهة تحديات العصر.

وأشاد الوزير بالدور الذي قام به الدكتور ياسر الدكروري عضو مجلس الأمناء خلال توليه منصب القائم بعمل رئيس الجامعة والتغلب على الصعاب التي واجهت الجامعة منذ نشأتها وتحولها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبرات د. الدكروري في المرحلة المقبلة، وقام الوزير بتكريم رئيس الجامعة من خلال تقديم درع الوزارة مثمنًا دوره في تطوير الجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للولايات المتحدة الأمريكية

خلال اجتماعه بالقيادات.. وزير التعليم العالي يتابع تنفيذ خطة الوزارة خلال 2020

خلال مشاركتها في "إيديوجيت 2020".. تكريم جامعة بنها لتقدمها في تصنيف QS

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020

للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي.. سجل عبر الرابط التالي

خالد عبد الغفار يعلن تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي.. الأحد

ترشيحاتنا

ساعات كنت بسرح في الصلاة.. شيرين عبد الوهاب تثير جدل متابعيها

اللي عايزه يدفع 20 مليون| بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك أو الأهلي

متعافية من كورونا تحكي أعراض المرض وتجربتها في الشفاء

عداد كورونا في مصر.. 1794 إصابة.. و384 متعافيًا.. و135 وفاة

الأوقاف تحسم الجدل : تعليق صلاة التراويح في رمضان بسبب كورونا

السم الأبيض .. الملح والسكر الزائد يسببان كورونا

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان

طفلة مصابة بالسرطان تواجه خطر الموت بعد تأجيل علاجها بسبب أزمة كورونا

الرقص مع كلبها.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة رياضية