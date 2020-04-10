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رياضة

مورينيو يطالب بالتعاقد مع نجم فالنسيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى المدير الفني جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إلى بناء فريق قوي قادر على الوصول إلى منصات التتويج، وحصد البطولات.

المدرب البرتغالي تولى مهمة تدريب السبيرز، بعد إقالة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه، إثر فشل الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، وتقديم المستويات المقبولة.

وعانى مورينيو طيلة الموسم الجاري من أزمات في خط الوسط، للدرجة التي دفعته إلى انتقاد الفرنسي ندومبيلي علنًا، حين أوضح أن وجوده في الملعب، يشبه غيابه تمامًا.

وفي سياق متصل، طلب مورينيو، بحسب شبكة سكاي سبورتس، من إدارة ناديه، الدخول في مفاوضات جادة مع فالنسيا، من أجل الفرنسي جيوفري كونجدوبيا.

الفرنسي الذي سبق له التألق بقميص إنتر، يملك في عقده شرطًا جزائيًا يصل إلى 80 مليون يورو، لكن السبيرز ينوي الحصول على خدماته، بالمفاوضات.
 
ولن يتنازل الخفافيش عن لاعبه المتألق، سوى في حالة عدم التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، حينها قد تكلف الصفقة خزينة النادي الإنجليزي ما يقرب من 40 مليون يورو.
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