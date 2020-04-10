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سيارات

لكزس تكشف الستار عن سيارتها الفاخرة LC كوبيه

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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أماني نوار


كشفت لكزس عن موديل LC  الجديد لعام 2021 بشكل جديد وانيق مع الحفاظ على الهيكل الخارجي المألوف للسيارة بإطارات جديدة .

 

وتتمتع هذه السيارة بمقصورة داخلية  مع بعض التغييرات والتحديثات مثل دعم نظام معلومات الترفيه بشاشة مقاسها 10.3 بتطبيقات آبل كاربلاي واندرويد.

 

كما يمكنك ملاحظة الجلود الجديدة الفاخرة للمقاعد مع بعض اللمسات الاخيرة التي تضفي على المقصورة الداخلية جمالا وأناقة .

 

ومن أبرز التعديلات على سيارة لكزس هو تخفيض وزنها 10 كيلو جرام المكون من مكونات الالومنيوم وإطارات خلفية أقل وزن  للحفاظ على ثبات السرعات العالية .

 

 كما عملت لكزس على تحسين ناقل الحركة الاوتوماتيكي صاحب ال10 سرعات

بينما حافظتعلى محركها الV8  وبقوة حصان 471 مع عزم دوران أقصة 538 .

 

وكانت لكزس قد كشفت عن سيارة خاصة جدًا بنية اللون للسوق الياباني، والتى تحمل إسم UX250h، وهى إصدار مميز جدًا من موديل UX، والتى تأتى بعدة فئات غاية فى الرفاهية والفخامة.

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