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منوعات

جريمة في الحظر.. مجهول يقتحم منزل فتاة ويغتصبها ويقتلها في غياب أمها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

في جريمة مرعبة ومروعة، اغتصبت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وقتلت بعد أن اقتحم المعتدي منزلها بينما كانت والدتها بالخارج لشراء الطعام خلال الحظر الصحي بالمكسيك.



ووفقا لصحيفة "ميرور" تم العثور على جثة آنا باولا في غرفة نوم منزلها في مدينة نوجاليس بالمكسيك.



كانت عائلة الطفلة  تلتزم بالجزر، ولكن سمح لوالدتها بالخروج لشراء الأطعمة والاحتياجات الأساسية.



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن والدة الضحية التي لم يتم الكشف عن اسمها، غادرت المنزل قبل وقت قصير من تعرض ابنتها  للهجوم، بهدف التسوق على النحو المسموح به بموجب قوانين الإغلاق في البلاد.



وخلال تلك الفترة، اقتحم شخص المنزل، وأقدم على  اغتصب وقتل الطفلة البالغ من العمر 13 عامًا.



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لم يسرق شيئا من منزل الضحية، حيث تم تنبيه والدة الضحية لأول مرة عندما اتصل شريكها السابق ليقول إن انتهت لا تجيب على اتصالته.



وبعد ذلك هرعت الأم إلى المنزل لتجد الشرطة تحاوط  بيتها، في مشهد صادم ومؤلم.



قال متحدث باسم الشرطة: تم العثور على الضحية في إحدى غرف النوم وعلامات العنف على وجهها، على ما يبدو من الضربات.

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