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محافظات

ضبط 25 طن مواد بناء وخلاطة خلال بناء عقار مخالف بالزقازيق

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:14 م
ضبط ٢٥ طن مواد بناء
ضبط ٢٥ طن مواد بناء وخلاطة خلال بناء عقار مخالف بالزقازيق
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان المتابعه بضرورة المرور على مداخل ومخارج المحافظة للتأكد من عدم قيام بعض المواطنين بالبناء المخالف واستغلال انشغال الأجهزة الامنية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة المحال التجارية والحرفية  وتنفيذ مواعيد حظر حركة المواطنين وذلك تفعيلا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت اللجان المشكلة بمشاركة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وقسم الاشغالات بالمركز واللواء اشرف الدمرداش مساعد مدير الأمن للمنطقة المركزية والعميد ايمن الفقى مدير شرطة المرافق بالمرور الميدانى على شوارع مدينة الزقازيق ،، وتبين اثناء مرور اللجنة قيام احد اصحاب العقارات الموجودة بإمتداد شارع طلبة عويضة بإستكمال اعمال بناء عقار مخالف دون استخراج التراخيص القانونية.


وعلى الفور تم إيقاف اعمال البناء  ومصادرة مواد البناء وهى عبارة عن  ٢٥ طن اسمنت و ٣٠ متر سن و ١٥ متر رمال و عربة الخلاطة والتحفظ عليهم وإيداعهم فى الحملة الميكانيكية برئاسة المركز  و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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