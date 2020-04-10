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أخبار البلد

مطران الكنيسة الأسقفية ناعيا "حنوش": فقدنا رجلا محبًا لله وخادما مخلصا للكنيسة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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سامح سلام

قدم نيافة المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى خالص تعازيه لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثويليك في انتقال " نيافة المطران يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر.


وعبر المطران منير حنا عن خالص أسفه لأن الكنيسة فقدت رجلا  محبًا لله وخادما مخلصًا للكنيسة، ونحن نشكر الله من أجل حياته ومن أجل خدمته ونسأل للكنيسة التعزيات وسلام الله.


وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أمس الخميس، عن وفاة المطران يوسف حنوش، مطران السريان الكاثوليك في مصر، عن عمر يناهز 70 عاما.


كان الأنبا يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر، أكد مؤخرا على التزام طائفته بقرار مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك، الذى يقضى بوقف جميع الصلوات والفعاليات في الكنائس للوقاية من فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد.


يشار إلى أن المطران يوسف حنوش هو أحد الرموز الكاثوليكية الذي قام بالدور الرعوي والخدمى وانتخب مطرانا للقاهرة ونائبًا بطريركيًا للسودان، خلفًا عن نيافة المطران باسيليوس موسى داود الذي تولي خدمة إيبارشية حمص السورية.


وُلد المطران أقليميس يوسف حنوش بمدينة القاهرة في 27 مارس 1950م, وبدأ العمل الإيماني بمعهد السالزيان "دون بوسكو", ثم التحق بعد ذلك بالكلية الإكليريكية الكبرى التابعة إلى الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمعادي وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت.


وسيّم كاهنًا عام 1976, عُين راعيًا لخدمة كاتدرائية سيدة الوردية بحي الظاهر عام 1986, ثم شغل منصب مدير مدرسة القديس ميخائيل عام 1988 , وفي عام 1990 تولى الرعاية والخدمة بكنيسة القديسة كاترينا بمصر الجديدة, وعندما ازداد علمه واشتهر بخدمته المخلصة لأبناء الكنائس الكاثوليكية ترقى إلى درجة خوري لمطرانية السريان الكاثوليك بالقاهرة.

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