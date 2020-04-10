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برلماني: الاثنين سنعلن خلو قرية الهياتم من فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد البرلماني محمد مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة،  أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه أهل قرية الهياتم ، حيث تم عزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وهناك نحو 600 شخص من المخالطين جاءت نتيجتهم سلبية.

وتابع مرعي خلال مداخلة هاتفية مع "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"يوم الاثنين المقبل سينتهى الحجر الصحي بقرية الهياتم وسيعلن خلوها من فيروس كورونا".

وأشار إلى أن تعداد قرية الهياتم يصل إلى 33 ألف نسمة، معلقا: "فيروس كورونا ابتلاء من الله، وربنا لما يبتلي أحد بيكون بيعزه"، مؤكدا أن القرية آمنة تماما، منوها بأن تناول "السوشيال ميديا" لما حدث في القرية جرح أهالي الهياتم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

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