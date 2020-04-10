أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان

أما فيش بوستر الفنانة ياسمين عبد العزيز، قرر الفنان أحمد العوضي تهنئة ياسمين عبدالعزيز بطرح بوستر مسلسلها الجديد على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة الأفيش التى ظهرت فيه بإطلالة أنثوية خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا أحمر.





وعبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر العوضي صورة أفيش المسلسل وكتب عليها قائلا: "مبروك يا حبيبتي، مبروك كيكو يا غالي ومبروك شريف منير.





ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ببوستر مسلسلها القادم والمقرر عرضه فى رمضان 2020 بعنوان فرصة تانية، وتألقت بفستان أسود بسيط أبرز قوامها الرشيق.





و روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد الفتوة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تألقت فيه بجلباب أحمر وشال أسود على الرأس.





وتشارك الفنانة حلا شيحة، في رمضان 2020، بمسلسل دهب عيرة، بطولة النجمة يسرا، التي ظهرت فيه بالحجاب والعباءة السوداء مع الفنانة عبير صبرى وهنادي مهنى.











