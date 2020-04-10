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أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعرض في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2020 عدد من المسلسلات لبعض النجمات والنجوم من فناني الصف الأول.

وسارعت كل نجمة بنشر صورة الأفيش الخاص بالمسلسل الذي تعمل فيه وكان على رأسهن الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج والفنانة ياسمين صبرى والكثير منهن.

ونشرت الفنانة غادة عبدالرازق بطلة المسلسل صورة البوستر الذي تتصدره، بإطلالة محتشمة وطرحة على الرأس حيث كتبت قائلة: "رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله، سلطانة المعز إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم، ومدير تصوير هيثم زينيتا".


أما فيش بوستر الفنانة ياسمين عبد العزيز، قرر الفنان أحمد العوضي تهنئة ياسمين عبدالعزيز بطرح بوستر مسلسلها الجديد على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة الأفيش التى ظهرت فيه بإطلالة أنثوية خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا أحمر.


وعبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر العوضي صورة أفيش المسلسل وكتب عليها قائلا: "مبروك يا حبيبتي، مبروك كيكو يا غالي ومبروك شريف منير.


ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ببوستر مسلسلها القادم والمقرر عرضه فى رمضان 2020 بعنوان فرصة تانية، وتألقت بفستان أسود بسيط أبرز قوامها الرشيق.


وروجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد الفتوة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تألقت فيه بجلباب أحمر وشال أسود على الرأس.


وتشارك الفنانة حلا شيحة، في رمضان 2020، بمسلسل دهب عيرة، بطولة النجمة يسرا، التي ظهرت فيه بالحجاب والعباءة السوداء مع الفنانة عبير صبرى وهنادي مهنى.





أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان
أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان
أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان
أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان
أجرأهن ياسمين عبد العزيز بـ مغازلة العوضي .. 10 أفيشات للنجمات فى رمضان
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