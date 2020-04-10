تعرف على موعد انطلاق وسعر نيسان فرونتير 2021.. صور

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات اليبانية عن التزامها بخطة إطلاق الجيل الجديد من نيسان فرونتير في غضون بضعة أشهر، بالرغم من غلق عدد كبير من مصانعها حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.





وأوضحت الشركة أن السيارة البيك اب الجديدة مصممة خصيصًا لسوق أمريكا الشمالية ، وسيتم تقديمها في نهاية العام، وذلك حسب تقرير اوتوبلوج من مصادر بنيسان، على الرغم من أن الموديلين سيشتركان في العديد من المكونات.





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تصميم السيارة موديل 2021 سيكون أكثر حداثة مع تحسينات في الديناميكية الهوائية بشكل كبير وتخفيف الوزن مقارنة بالموديل الحالي، والذي يعود تصميمه إلى 2006، إلى جانب محرك V6 الجديد سعة 3.8 لتر والذي تم تقديمه في فرونتير 2020، والذي يولد قوة 310 حصان و381 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات والذي جاء بدلًا من ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات والأوتوماتيكي بخمس سرعات، وتقول الشركة أن الجيل الجديد سيكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.





ولم تُعلن نيسان عن الأسعار بعد، ولكن يتوقع خبراء السيارات أن تكون أغلى قليلًا من موديل 2019، والتي تبدأ من 19,290 دولار، وفوق إصدار S القياسي، سيكون هناك إصدار SV ذو المحرك بأربعة أسطوانات بسعر 24,160 دولار ، وSV بمحرك V6 والتي يمكن شراؤها بسعر 25,920 دولار ، وهناك إصداري Desert Runner وPro-4X بأسعار 26,600 دولار و33,730 دولار على الترتيب