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توك شو

مفاجأة .. صالة لذبح الخنازير داخل مجزر البساتين الآلى.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:20 م
الخنازير
الخنازير
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أسامة علي

عرض برنامج نظرة تقريرا مصورا عن عمليات تطهير وتعقيم المجزر الالى بالبساتين، بعد انتشار وباء فيروس كورونا.


وقال الدكتور مصطفى رمضان مدير عام المجزر الآلى بالبساتين خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم حمدى رزق، إن أعمال التطهير داخل المجازر تتم يوميا بعد انتهاء العمل، لافتا إلى أنه تم تخصيص يوم الاثنين لعملية تطهير شاملة للمجزر.

وكشف مدير عام المجرز بالبساتين، أن المجزر يضم، 10 صالات للذبح منها صالة لذبح الخنازير، لان هناك من يتناولها.  

وتابع مصطفى رمضان، أنه يتم تطهير المركز بالمياه والكلور، لافتا إلى أن عمليات التطهير تتم تحت اشراف الشؤون البيطرية.

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