AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خيرات كورونا.. 15 طن مواد مطهرة و1400 شنطة غذائية للحجر الصحى بـ الغربية

السبت 11/أبريل/2020 - 12:17 ص
15 طن مواد مطهرة
15 طن مواد مطهرة لعمليات التعقيم و 1400 شنطة غذائية للحجر
Advertisements
احمد علي
قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن مبادرات الخير  تواجه فيروس كورونا ، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوي، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة .

وأوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "أحمي نفسك أحمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني علي الفور ، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال  بمدينة طنطا  بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا الي ارسال جزء منها الى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير. 

وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا ب 1400 شنطة غذائية لدعم مستشفي الحجر الصحى بكفر الزيات .

وأشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم للأساليب  والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا ، والذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات .
خيرات كورونا.. 15 طن مواد مطهرة و1400 شنطة غذائية للحجر الصحى بـ الغربية
خيرات كورونا.. 15 طن مواد مطهرة و1400 شنطة غذائية للحجر الصحى بـ الغربية
خيرات كورونا.. 15 طن مواد مطهرة و1400 شنطة غذائية للحجر الصحى بـ الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواد التواصل الاجتماعي يطلقون حملة احمي نفسك احمي بلدك لتجنب الإصابة بـ كورونا

إطلاق مبادرة "احمى نفسك .. احمى بلدك" بالغربية لمواجهة كورونا

دعم الأسر الأكثر احتياجا.. مبادرة لتوزيع مواد غذائية على عمال اليومية في الغربية

محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا

معركة للوعي .. إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا في الغربية

رئيس الوزراء يوجه مديريات الأمن بالتواجد أمام مستشفيات الحميات لتنظيم عملية الدخول والخروج.. والمحافظون: تطهير الشوارع والمنشآت المختلفة وتوفير احتياجات المواطنين والالتزام التام بإجراءات تطبيق الحظر

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. حقيقة تشجيع محمد صلاح لـ الزمالك.. صدمة من الاسماعيلي للأبيض

التليفزيون الألماني يفضح النظام القطري.. وأحمد موسى: أين حقوق الإنسان؟

رجل يعض ذراع ضابطة منعته من كسر الحظر

دواء ضغط متواجد في مصر يوقف نمو فيروس كورونا.. تفاصيل

رشوة جنسية.. نجمة شهيرة تكشف واقعة تحرش منتج فني بها

سيف زاهر: الأهلي تعامل باحترافية مع فتحي وعاشور

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الوباء.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 4 أيام بسبب كورونا

الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة

اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة