خيرات كورونا.. 15 طن مواد مطهرة و1400 شنطة غذائية للحجر الصحى بـ الغربية

قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن مبادرات الخير تواجه فيروس كورونا ، حيث يتسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوي، وكذلك التبرع بالسلع الغدائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة .





وأوضح الدكتور أحمد عطا أن مبادرة "أحمي نفسك أحمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني علي الفور ، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال بمدينة طنطا بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا الي ارسال جزء منها الى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير.





وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا ب 1400 شنطة غذائية لدعم مستشفي الحجر الصحى بكفر الزيات .



