البيئة توضح كيف يتم التخلص من نفايات فيروس كورونا.. "فيديو"





قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والبحث العلمي، وذلك من أجل تحديد عدة خطوات للتخلص الآمن من نفايات فيروس كورونا الطبية.





وجاء أولها تحديد مسئول للنفايات الطبية في المستشفيات، يقوم بفصل النفايات الطبية من النفايات البلدية "القمامة"، بالإضافة إلى عملية تخزين النفايات في مكان معين بطريقة معينة، وذلك حتى تأتي السيارات المخصصة لنقل النفايات إلى المحرق، وذلك لحرقها أو تعقيمها.









وأشارت ياسمين فؤاد ، أثناء مداخلتها الهاتفية علي برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قاة"الحياة"، إلى أن وزارة الصحة هي المسئولة عن إعطاء التراخيص للشركات الخاصة بعملية التخلص الآمن للنفايات، موضحة أن دور وزارة البيئة يتمحور فى الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني.



وأضافت وزيرة البيئة، أن خلال الأسبوعين الماضيين قامت الوزارة بتقديم الدعم الفنى لوزارة الصحة، من خلال قيامها بالتفتيش على عن 404 منشآت طبية وذلك للتأكد من طريقة التخلص من النفايات والتعامل الأمثل معها.



وأوضحت"ياسمين"، أن خلال الابع القادم سيتم إطلاق صفحة إلكترونية لمتابعة النفايات الطبية، وذلك من خلال تعاون الوزارة مع وزارة الاتصالات، حيث يقوم كل مسئول عن النفايات الطبية بتقديم بيانات يوميا عن كميات النفايات التي تعامل معها.



ولفتت إلى أن العاملين مهيأون للتعامل مع تلك النفايات سواء داخل المؤسسات الطبية أو خارجها، وفما يخص التخلص من نفايات القرى المعزولة، أوضحت أن النفايات يتم ربطها بأكثر من كيس ليتم خروجها مرة واحدة على مدفن خاص بها، مشددة: لا بخلط النفايات مع بعضها البعض، بالإضافة إلى وضع جير حي عليها.









وأكدت أن نسبة تلوث الهواء انخفضت نحو 40% على القاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية.



