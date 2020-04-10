توصيل الطلبات.. نجاح تعاون المتاجر والمطاعم لمساعدة السعودية في السيطرة على كورونا

تصدرت خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والمتاجر بالمملكة العربية السعودية الاهتمام والطلب المجتمعي، في ظل الحظر المفروض والإجراءات الاحترازية المتبعة لعدم التجمعات بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).





ووفقا لصحيفة المواطن السعودية فقد أثبتت تطبيقات توصيل طلبات المطاعم والمتاجر نجاحا هائلا في 47 محافظة بالسعودية، وذلك بعد تطبيقها في عدد كبير من المناطق بعد قرار حظر التجول الذي تم تطبيقه ضمن الاجراءات الاحترازية.

















سعت المتاجر والمطاعم وكل من يستطيع تحويل نشاطه بشكل إلكتروني إلى تنفيذه بهذا الشكل، والذي يتقفادى الزحام وخروج العديد من الأشخاص إلى الشوارع، وكذلك توفير الطلبات في وقت حظر التجول وذلك بعدما صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية عن السماح بتطبيق خدمات المطاعم للطلبات الخارجية عن طريق توصيل الطلبات حتى الساعة العاشرة مساء.





وتوفر خدمة توصيل الطلبات أيضا فرص عمل للعديد من الشباب، والعاملين بمجال ابتكار التطبيقات والتكنولوجيا، مما يبشر بتطبيق هذه الخدمة بشكل ائم في المملكة السعودية.





ويتم توصيل الطلبات من خلال اتباع للمتجر أو المطعم عدة ممارسات صحية أبرزها الحفاظ على النظافة واتباع إجراءا التطهير والتعقيم وعدم المصافحة والحرص على عدم الدفع الإلكتروني خوفا من انتقال العدوى.