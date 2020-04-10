أغلبها فوق الركبة.. 10 فساتين لـ صبا مبارك فى عيد ميلادها الـ44

تحتفل اليوم الفنانة الأردنية

صبا مبارك

بعيد ميلادها الـ 44، وقد اعتادت صبا مبارك على مشاركة متابعيها على

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بمختلف الإطلالات التى تظهر بها فى كل المناسبات، حيث كشفت أزياؤها بأنها تجمع بين الأناقة والجرأة.