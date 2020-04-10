أغلبها فوق الركبة.. 10 فساتين لـ صبا مبارك فى عيد ميلادها الـ44

تحتفل اليوم الفنانة الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الـ 44، وقد اعتادت صبا مبارك على مشاركة متابعيها على انستجرام بمختلف الإطلالات التى تظهر بها فى كل المناسبات، حيث كشفت أزياؤها بأنها تجمع بين الأناقة والجرأة.
وتتميز الفنانة صبا مبارك من النجمات اللاتي ترتدي الفساتين الجريئة وعلى أحدث صيحات الموضة، كما أنها تعتني بإطلالاتها أثناء الظهور في المهرجانات الفنية.
وتتميز صبا مبارك أيضا بأنها تعتمد على صيحات الماكياج لمواكبة الموضة التى تبرز جمال ملامحها فهى عادة تخطف الأنظار بلمسات ماكياجها، إضافة إلى تطبيقها لتسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها.