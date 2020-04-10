تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات امنية لضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) .





أسفرت جهود الحملات عن ضبط (297) قضية متنوعة، و ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



