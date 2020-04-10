ماذا قالت الشؤون الإسلامية السعودية عن فتح المساجد في رمضان

قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد السعودية ، الدكتور محمد العقيل، إن تعليق الصلاة في المساجد سيستمر حتى في رمضان، ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف ذلك.
وأوضح العقيل في مداخلة مع "قناة السعودية" أن تعليق الصلاة في المساجد هدفه وقاية المصلين من انتقال العدوى، وبالتالي سيستمر الإغلاق حتى بحلول شهر رمضان ما لم تصدر هيئة كبار العلماء أو الجهات المعنية في المملكة قرارًا بخلاف ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم أثناء تعليق الصلاة في المساجد، بتعقيم السجاد وصيانة وتنظيف دورات المياه، داعيًا الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة قبل قدوم شهر رمضان المبارك.