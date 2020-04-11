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سيارات

شاهد.. منافسة ثلاثية قوية بين C7 كورفيت Z06 وZR1 وموستنج شيلبي GT500

السبت 11/أبريل/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر مؤخرا فيديو لسباق شوارع مثير ليست يُظهر من خلاله سيارة موستنج شيلبي GT500 2020 تتسابق مع كلًا من شيفروليه C7 كورفيت Z06، ثم C7 كورفيت ZR1 .

وتداول العديد من محبى السيارات حول العالم هذه المقطع المثير الذى يحتوى على اقوى سيارات فى العالم حديثة ، حيث يتضمن الفيديو حفنة من سباقات التسارع بين كلًا من شيلبي GT500 وكورفيت  Z06 على امتداد طول الطريق السريع .

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وفي جميع السباقات، باستثناء السباقات التي تكون فيها كورفيت متقدمة قليلًا، فإن موستنج تنتصر في النهاية ، حيث أن سيارة موستنج متفوقة بشكل واضح في القوة على سيارة كورفيت، حيث تستمد سيارة كورفيت Z06 قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر يولد قوة 650 حصان .

وعزم دوران يبلغ 881 نيوتن.متر، في حين تستمد موستنج قوتها من محرك V8 سعة 5.2 لتر سوبرتشارجد بقوة 760 حصان و847 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولكن سيارة موستنج تزن أكثر من كورفيت، إلا أن فارق القوة الكبير يحل هذه المشكلة.

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