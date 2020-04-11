توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

:برج الحمل
مهنيًا: يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول وسط ترضي بها جميع الاطراف
عاطفيًا: تخطّط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون حياتك الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة ويكون هذا اليوم مناسب للتجديد عهود الحب
صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة
برج الثور:
مهنيًا: ترتكب غلطة لا تغتفر فى العمل ، إحذر، فغلطة الشاطر بألف وقد تكون عواقبها وخيمة وينصحك الفلك بعدم الاسراع وكن متاني وصبور
عاطفيًا: تاثيرات كوكب الحب المتاوجد فى برجك تعجل هناك لقاء رومانسي مفاجئ مع الشريك يغمرك بالسعادة وينسيك همومك ومشاكلك معه
صحيًا: كن حريصًا على شرب الكثير من المياه، فهذا أفضل لصحة كليتيك خاصتا مع الأجواء الحارة.
برج الجوزاء:
مهنيًا: تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكارًا حديثة لتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد المهني وحاول ان تقنص الفرص ولا تكن كسولا
عاطفيًا: تكثر النقاشات بينك وبين الشريك وقد يقود ذلك إلى خلاف كبير بينكما فحاول ان تفهم متطلبات الشريك حتى لا تقع فى المحظور
صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة
برج السرطان:
مهنيًا: تتعمّق اكثر بالتفاصيل التي تخصّ الماضي وتعالجها بحكمة وذكاء، وتخوض نقاشات ومفاوضات سليمة
عاطفيًا: قد تتبدّل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان
صحيًا: لا توفّر أي معالجة بعد الإصابة بالمرض، والتزم التعليمات والإرشادات التي يصفها لك الطبيب المعالج
برج الاسد:
مهنيًا: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها وتنجح فى ذلك ويرتاح بالك اخر النهار
عاطفيًا: حبّك الكبير للشريك يجعلك تتخلّى عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه وهذا ما يعجل قيمتك لديه تكبر اكثر واكثر
صحيًا: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفي
:برج الميزان
مهنيًا: لا تترك مجالًا لأحد ليستغلك ويركب على ظهرك للوصول الى اهدافه وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة احد فهذا افضل لك
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فتذكر ان الحب طريقك إلى النجاح والسعادة، لا تغلق قلبك أمام التجارب الجديدة والمميزة
صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك
برج العقرب:
مهنيًا: حافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك المدهش وحماستك لتحقيق الأهداف المطلوبة
عاطفيًا: تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلًا عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك
صحيًا: تتعدد الأنشطة المفيدة، ولا سيما إذا مارستها مع بعض الأصدقاء، فقد تشعر بمتعة كبيرة
برج القوس:
مهنيًا: تخطو خطوة كبيرة تدفعك قدمًا نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك فاستغل اي فرصة لتحقيق ما يتمناه قلبك
عاطفيًا: تشعر بأن للحبيب تأثيرًا كبيرًا فيك، وأن حياتك قد تبدلت كليًا منذ لقائك به فاستفد من هذه الايجابيات
صحيًا: تتخذ قرارًا مع الأصدقاء للانطلاق في رحلة ترفيهية تستمر أسبوعًا، نعم القرار
برج الجدي
مهنيًا: تضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ، يبدو المزاج متعكرًا بكل الأحوال، تجنّب الجدال والنقاش الحاد
عاطفيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الشريك يعتمد عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصًا أنك تملك الإمكانات
صحيًا: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك
برج الدلو:
مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة وتذكر ان حظ اليوم يقف الي جانبك فى جميع الخطوات والقرارات المصيرية
عاطفيًا: يتردّد الشريك في قبول ما تعرضه عليه من اقتراحات تتعلق بتحسين العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة
صحيًا: تحصد ما زرعته على الصعيد الصحي، جسم رشيق، نشاط غير معتاد ونفسية مرتاحة
برج الحوت:
مهنيًا: تجد نفسك أمام مرحلة مصيرية في حياتك المهنية وتفرض عليك قرارات مهمة فكن فى الموعد واتخد القرارات المناسبة
عاطفيًا: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما
صحيًا: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك