توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك ؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 11 ابريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول وسط ترضي بها جميع الاطراف

عاطفيًا: تخطّط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون حياتك الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة ويكون هذا اليوم مناسب للتجديد عهود الحب

صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة







برج الثور:

مهنيًا: ترتكب غلطة لا تغتفر فى العمل ، إحذر، فغلطة الشاطر بألف وقد تكون عواقبها وخيمة وينصحك الفلك بعدم الاسراع وكن متاني وصبور

عاطفيًا: تاثيرات كوكب الحب المتاوجد فى برجك تعجل هناك لقاء رومانسي مفاجئ مع الشريك يغمرك بالسعادة وينسيك همومك ومشاكلك معه

صحيًا: كن حريصًا على شرب الكثير من المياه، فهذا أفضل لصحة كليتيك خاصتا مع الأجواء الحارة.





برج الجوزاء:

مهنيًا: تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكارًا حديثة لتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد المهني وحاول ان تقنص الفرص ولا تكن كسولا

عاطفيًا: تكثر النقاشات بينك وبين الشريك وقد يقود ذلك إلى خلاف كبير بينكما فحاول ان تفهم متطلبات الشريك حتى لا تقع فى المحظور

صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة





برج السرطان:

مهنيًا: تتعمّق اكثر بالتفاصيل التي تخصّ الماضي وتعالجها بحكمة وذكاء، وتخوض نقاشات ومفاوضات سليمة

عاطفيًا: قد تتبدّل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان

صحيًا: لا توفّر أي معالجة بعد الإصابة بالمرض، والتزم التعليمات والإرشادات التي يصفها لك الطبيب المعالج







برج الاسد:

مهنيًا: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها وتنجح فى ذلك ويرتاح بالك اخر النهار

عاطفيًا: حبّك الكبير للشريك يجعلك تتخلّى عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه وهذا ما يعجل قيمتك لديه تكبر اكثر واكثر

صحيًا: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفي





برج العذراء:

مهنيًا: تشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك، ما عليك سوى حزم أمرك ومساعدة نفسك لتتمكّن من بلوغ أهدافك

عاطفيًا: علاقتك بالحبيب جيّدة ومستقرّة وكما تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيرًا على تخطي مشاكلك

صحيًا: قد تنعكس أوضاعك المضطربة في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب مضطربًا





:برج الميزان

مهنيًا: لا تترك مجالًا لأحد ليستغلك ويركب على ظهرك للوصول الى اهدافه وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة احد فهذا افضل لك

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فتذكر ان الحب طريقك إلى النجاح والسعادة، لا تغلق قلبك أمام التجارب الجديدة والمميزة

صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك







برج العقرب:

مهنيًا: حافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك المدهش وحماستك لتحقيق الأهداف المطلوبة

عاطفيًا: تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلًا عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك

صحيًا: تتعدد الأنشطة المفيدة، ولا سيما إذا مارستها مع بعض الأصدقاء، فقد تشعر بمتعة كبيرة





برج القوس:

مهنيًا: تخطو خطوة كبيرة تدفعك قدمًا نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك فاستغل اي فرصة لتحقيق ما يتمناه قلبك

عاطفيًا: تشعر بأن للحبيب تأثيرًا كبيرًا فيك، وأن حياتك قد تبدلت كليًا منذ لقائك به فاستفد من هذه الايجابيات

صحيًا: تتخذ قرارًا مع الأصدقاء للانطلاق في رحلة ترفيهية تستمر أسبوعًا، نعم القرار







برج الجدي

مهنيًا: تضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ، يبدو المزاج متعكرًا بكل الأحوال، تجنّب الجدال والنقاش الحاد

عاطفيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الشريك يعتمد عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصًا أنك تملك الإمكانات

صحيًا: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك







برج الدلو:

مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة وتذكر ان حظ اليوم يقف الي جانبك فى جميع الخطوات والقرارات المصيرية

عاطفيًا: يتردّد الشريك في قبول ما تعرضه عليه من اقتراحات تتعلق بتحسين العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة

صحيًا: تحصد ما زرعته على الصعيد الصحي، جسم رشيق، نشاط غير معتاد ونفسية مرتاحة







برج الحوت:

مهنيًا: تجد نفسك أمام مرحلة مصيرية في حياتك المهنية وتفرض عليك قرارات مهمة فكن فى الموعد واتخد القرارات المناسبة

عاطفيًا: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما

صحيًا: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك