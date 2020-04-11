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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 11 ابريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


  :برج الحمل
مهنيًا: يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول وسط ترضي بها جميع الاطراف
عاطفيًا: تخطّط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون حياتك الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة ويكون هذا اليوم مناسب للتجديد عهود الحب
صحيًا: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة


برج الثور:
مهنيًا: ترتكب غلطة لا تغتفر فى العمل ، إحذر، فغلطة الشاطر بألف وقد تكون عواقبها وخيمة وينصحك الفلك بعدم الاسراع وكن متاني وصبور
عاطفيًا: تاثيرات كوكب الحب المتاوجد فى برجك تعجل هناك لقاء رومانسي مفاجئ مع الشريك يغمرك بالسعادة وينسيك همومك ومشاكلك معه
صحيًا: كن حريصًا على شرب الكثير من المياه، فهذا أفضل لصحة كليتيك خاصتا مع الأجواء الحارة.


برج الجوزاء:
مهنيًا: تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكارًا حديثة لتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد المهني وحاول ان تقنص الفرص ولا تكن كسولا
عاطفيًا: تكثر النقاشات بينك وبين الشريك وقد يقود ذلك إلى خلاف كبير بينكما فحاول ان تفهم متطلبات الشريك حتى لا تقع فى المحظور
صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة


برج السرطان:
مهنيًا: تتعمّق اكثر بالتفاصيل التي تخصّ الماضي وتعالجها بحكمة وذكاء، وتخوض نقاشات ومفاوضات سليمة
عاطفيًا: قد تتبدّل طباع الشريك سريعًا، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان
صحيًا: لا توفّر أي معالجة بعد الإصابة بالمرض، والتزم التعليمات والإرشادات التي يصفها لك الطبيب المعالج


برج الاسد:
مهنيًا: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها وتنجح فى ذلك ويرتاح بالك اخر النهار
عاطفيًا: حبّك الكبير للشريك يجعلك تتخلّى عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه وهذا ما يعجل قيمتك لديه تكبر اكثر واكثر
صحيًا: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفي


برج العذراء:
مهنيًا: تشعر بالضياع في العمل وبتشتت أفكارك، ما عليك سوى حزم أمرك ومساعدة نفسك لتتمكّن من بلوغ أهدافك
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب جيّدة ومستقرّة وكما تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيرًا على تخطي مشاكلك
صحيًا: قد تنعكس أوضاعك المضطربة في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب مضطربًا


:برج الميزان
مهنيًا: لا تترك مجالًا لأحد ليستغلك ويركب على ظهرك للوصول الى اهدافه وبادر إلى تنفيذ مهامك بنفسك ومن دون مساعدة احد فهذا افضل لك
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فتذكر ان الحب طريقك إلى النجاح والسعادة، لا تغلق قلبك أمام التجارب الجديدة والمميزة
صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك


برج العقرب:
مهنيًا: حافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك المدهش وحماستك لتحقيق الأهداف المطلوبة
عاطفيًا: تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلًا عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك
صحيًا: تتعدد الأنشطة المفيدة، ولا سيما إذا مارستها مع بعض الأصدقاء، فقد تشعر بمتعة كبيرة


برج القوس:                         
مهنيًا: تخطو خطوة كبيرة تدفعك قدمًا نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك فاستغل اي فرصة لتحقيق ما يتمناه قلبك
عاطفيًا: تشعر بأن للحبيب تأثيرًا كبيرًا فيك، وأن حياتك قد تبدلت كليًا منذ لقائك به فاستفد من هذه الايجابيات
صحيًا: تتخذ قرارًا مع الأصدقاء للانطلاق في رحلة ترفيهية تستمر أسبوعًا، نعم القرار


برج الجدي
مهنيًا: تضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ، يبدو المزاج متعكرًا بكل الأحوال، تجنّب الجدال والنقاش الحاد
عاطفيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الشريك يعتمد عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصًا أنك تملك الإمكانات
صحيًا: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك


برج الدلو:
مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة وتذكر ان حظ اليوم يقف الي جانبك فى جميع الخطوات والقرارات المصيرية
عاطفيًا: يتردّد الشريك في قبول ما تعرضه عليه من اقتراحات تتعلق بتحسين العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة
صحيًا: تحصد ما زرعته على الصعيد الصحي، جسم رشيق، نشاط غير معتاد ونفسية مرتاحة


برج الحوت:
مهنيًا: تجد نفسك أمام مرحلة مصيرية في حياتك المهنية وتفرض عليك قرارات مهمة فكن فى الموعد واتخد القرارات المناسبة
عاطفيًا: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما
صحيًا: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك

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